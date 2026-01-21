السيسي يدعو لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربا عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية الاتفاق.

وأكد السيسي -في كلمة ألقاها بمنتدى دافوس الذي بدأ في سويسرا أول أمس الاثنين ويستمر 6 أيام- أن القضية الفلسطينية تتصدر أولوية الاهتمام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في مواصلة العمل مع الأطراف المعنية للتوصل لحل شامل وعادل لهذه القضية.

وقال السيسي "أؤكد ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية" لغزة.

وأشار الرئيس المصري إلى تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على بلاده، وقال "تأثرنا في قناة السويس بسبب الحرب على قطاع غزة وفقدنا 9 مليارات دولار من دخل القناة".

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أعلن نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الثانية تقوم على تأسيس إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية في القطاع، تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وتبدأ بتنفيذ عملية نزع السلاح الكامل، لا سيما سلاح الأفراد غير المصرح لهم، بالتوازي مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار شاملة.

كما تنص المرحلة الثانية من الاتفاق على فتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر، لكن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح، وتمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، رغم الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها النازحون بالقطاع جراء الحرب والبرد القارس خلال فصل الشتاء.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد أدى القصف الإسرائيلي اليومي للقطاع إلى استشهاد 483 فلسطينيا وإصابة 1294 آخرين.