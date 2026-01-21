الجزيرة توثق تفاصيل المشهد في غزة بعد استشهاد صحفيين

نقل مراسل الجزيرة غازي العلول تفاصيل المشهد في غزة بعد واقعة استهداف مسيَّرة إسرائيلية لسيارة تابعة للجنة الإغاثة المصرية في منطقة "نتساريم" (الزهراء) جنوبي مدينة غزة.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 3 صحفيين كانوا في مهمة لتوثيق "تدشين" مخيم جديد للنازحين.

وأشار المراسل إلى أنه رغم وضوح المهمة الإنسانية التي كان الصحفيون بصدد تغطيتها ورفع العلم المصري على المركبات والجرافات، فإن الاحتلال استهدفهم بزعم "رصد مسيَّرة" وهي ذريعة وصفها الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنها "جريمة مبيَّتة" تهدف إلى إيصال رسائل ترهيب للجنة المصرية ولكل من يعمل على الأرض.

موت في رحلة البحث عن الدفء

ميدانيا، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن حصد الأرواح. ففي دير البلح، استشهد 3 فلسطينيين أثناء قيامهم بما يُعرف بـ"التحطيب" بحثا عن وقود للتدفئة وسط البرد القارس، كما استشهد طفل في بني سهيلا وامرأة في خان يونس، وفق مراسل الجزيرة.

وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة ومؤسسات أممية إلى أن أغلبية الشهداء (نحو 91%) هم نساء وأطفال ومُسنّون، بما يؤكد أن الاستهداف الإسرائيلي يتركز أساسا في أوساط المدنيين العُزل.

ووصف مراسل الجزيرة الوضع الصحي بأنه "كارثي" إذ يقيّد الاحتلال دخول المساعدات، مما أدى إلى نفاد 53% من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

ويحرم هذا العجز المنظومة الصحية من القدرة على التعامل مع الإصابات اليومية أو رعاية أصحاب الأمراض المزمنة، بما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديا يوميا ومضنيا.

العطش والتلوث

وعلى صعيد الأزمة المعيشية، كشف رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا عن تعطل الخط الرئيسي لمياه "ميكروت" منذ 5 أيام، مؤكدا أن الاحتلال يمنع صيانته أو إدخال قطع الغيار اللازمة.

وتسبب تعطل إمدادات المياه إلى إتاحة أقل من 30% فقط من الاحتياجات الأساسية، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مصادر غير آمنة، لترتفع نسبة تلوث المياه إلى 57%، وهو ما ينذر بكارثة بيئية وانتشار واسع للأوبئة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أفادت، اليوم الأربعاء، باستشهاد 11 فلسطينيا بينهم 3 أطفال وامرأة و3 صحفيين يعملون مع لجنة الإغاثة المصرية جراء قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في قتل الفلسطينيين في القطاع، وأضاف أن الصحفيين الشهداء الثلاثة يعملون لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة.