الجزيرة ترصد الأوضاع داخل مخيم الهول بعد انسحاب "قسد"

رصدت قناة الجزيرة الأوضاع داخل مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي انسحبت منه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد دخول الجيش السوري، عقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها منطقة شرق الفرات.

وأرسلت قوات الأمن السورية تعزيزات كبيرة لحفظ الأمن في مخيم الهول عقب انسحاب قسد، وكشف مصدر أمني للجزيرة أن قوات الأمن أعادت 11 امرأة من جنسيات أجنبية مع أطفالهن بعد فرارهن أمس من المخيم.

وأشار المصدر إلى أن "قسد" أخطرت العائلات في المخيم بالسماح لها بالخروج قبل أن تنسحب منه، في حين ذكرت وزارة الداخلية السورية أن أفراد قسد المكلفين بحراسة المخيم انسحبوا دون أي تنسيق مع الحكومة السورية أو التحالف الدولي.

وعن الأوضاع في مخيم الهول، تحدث مراسل الجزيرة أمير العباد عن احتجاجات نظمتها عائلات داخل المخيم، ونقل عن أحد القاطنين قوله إنه من أبناء الحسكة وإن "قسد" كانت تمنعه من الوصول إلى منزله الذي يبعد 20 كيلومترا. في حين كشف آخر أنه في هذا المخيم منذ 7 سنوات، ولديه ابن بحاجة إلى علاج.

وبحسب مراسل الجزيرة، فقد حاولت منظمات دولية الدخول إلى مخيم الهول، لكن القاطنين داخله منعوها، ووصف المراسل المخيم بأنه ملف أمني وإنساني مُعقد.

أعداد القاطنين

وعن أعداد القاطنين داخل المخيم، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن لم تنته من عملية إحصائهم، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن العدد الإجمالي يُقدَّر بنحو 20 ألفا من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى نازحين من مختلف المناطق كانوا قد فرّوا من قصف النظام المخلوع.

كما يوجد في المخيم نازحون عراقيون، وأكد المراسل أن العراق استعاد أكثر من 15 ألفا من الذين كانوا هناك.

ويقع مخيم الهول شرق الحسكة قرب الحدود العراقية، ويُعَد أكبر مخيم يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، إلى جانب مخيم روج شمال شرقي المحافظة.

ويُحتجز في مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية عشرات آلاف من الأشخاص، يُشتبه في ارتباط العديد منهم بتنظيم الدولة، وذلك رغم مرور أكثر من 6 سنوات على هزيمته ميدانيا في البلاد.

وفي عام 2014، سيطر تنظيم الدولة على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، إلى أن دُحر من آخر معاقله بالعراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019.