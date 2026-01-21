الإمارات توقع اتفاقية لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة بالسودان

قالت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إن دولة الإمارات ستسهم بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، وذلك بموجب اتفاقية تعاون وُقّعت بين الوكالة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتهدف الاتفاقية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إلى دعم الصندوق الإنساني المشترك للسودان، بما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضررا من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

ووُقّعت الاتفاقية بحضور رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري، حيث وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في الوكالة راشد سالم الشامسي عن الجانب الإماراتي، في حين وقعتها عن الجانب الأممي مديرة مكتب "أوتشا" في دولة الإمارات ساجدة الشوا.

وقال رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري -وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية- إن دولة الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية العاجلة والوقوف إلى جانب المتأثرين من الحرب، مؤكدا التزام الدولة بدعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة وإنقاذ حياة المتضررين في مناطق النزاعات.

وأشار إلى أن التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في السودان وما نتج عنه من موجات نزوح إلى دول الجوار، ومنها تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، يستدعي مضاعفة الجهود الإنسانية المشتركة والاستجابة السريعة لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار والتغلب على التحديات المعيشية الصعبة.

من جانبها، أعربت مديرة مكتب "أوتشا" في الإمارات ساجدة الشوا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على إسهامها لصالح الصندوق الإنساني للسودان، مؤكدة أن هذا الإسهام سيعزز الجهود الجماعية التي تقودها الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه، للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة في الوقت المناسب، وبما ينسجم مع المبادئ الإنسانية.

سفن الخير

وأمس الثلاثاء، شهد ميناء بورتسودان الشمالي، شرقي السودان، مراسم استقبال "سفينة الخير" السادسة التي تحمل مساعدات إنسانية مقدَّمة من تركيا وقطر لدعم الشعب السوداني.

وجرى تجهيز السفينة من قِبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر التركي و23 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتحمل نحو 2600 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وملابس ومستلزمات للإيواء والنظافة، إلى جانب مواد ومستلزمات طبية.

وقال السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز إن هذه المساعدات قُدّمت بالشراكة مع دولة قطر، مشيرا إلى أنها السفينة السادسة ضمن "سفن الخير" التي أُرسلت منذ عام 2024.

وأوضح يلدز أنه جرى، عبر السفن الثلاث الأخيرة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيصال نحو 30 ألف خيمة لدعم المتضررين.