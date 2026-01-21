إسرائيل تصعد حملتها على الأونروا في القدس

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملتها على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، حيث أغلقت مركزا صحيا تابعا للوكالة في مخيم شعفاط.

وقال نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أرييه كينغ: "أُغلِقت مؤسسة أخرى تابعة للأونروا في القدس".

وأضاف في تدوينة على حسابه على منصة فيسبوك، مرفِقًا صورة للمركز الصحي في مخيم شعفاط شمالي القدس: "هذه المرة في مخيم شعفاط للاجئين".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت، الثلاثاء، الاستيلاء على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بالتزامن مع بدء عملية هدم داخل المقر الذي تستخدمه الوكالة منذ عام 1952.

وصعد الاحتلال إجراءاته بشكل مستمر ضد الوكالة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ شنت إسرائيل حملات إعلامية وسياسية ضد الأونروا، متهمة بعض موظفيها بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي اتهامات دفعت وزراء وأعضاء كنيست إلى المطالبة بإعادة النظر في دور الوكالة بزعم أنها "تقوض أمن إسرائيل".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، أعقبه قانون آخر في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.

وأجبرت الحكومة الإسرائيلية، الوكالة على إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح مطلع عام 2025. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطات الإسرائيلية لمدة شهر عيادة تابعة للوكالة الأممية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.