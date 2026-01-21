نظم آلاف العمال والطلاب مسيرات في عدد من المدن والحرم الجامعية في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء احتجاجا على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب.

وفي الذكرى السنوية الأولى لولاية ترامب الثانية، اندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة اعتراضا على حملته الصارمة على الهجرة، التي أثارت غضبا بعد أن قام عناصر اتحاديون خلال الأسابيع الماضية بجرّ مواطنة أميركية من سيارتها وقتلوا امرأة تبلغ من العمر (37 عاما) تُدعى ريني جود في منيابوليس.

وتجمّع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث نظموا مسيرات في وسط المدينة وظهروا في مقاطع مصورة وهم يهتفون "لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأميركية".

كما شهدت مدينة شيكاغو مظاهرة شارك فيها المئات، بمناسبة يوم زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، للاحتجاج على ممارسات إدارة الهجرة والجمارك وسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وشهدت المسيرة مشاركة فئات اجتماعية مختلفة، وردد المشاركون هتافات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ووجّهوا رسائل دعم للمهاجرين.

وفي كليفلاند بولاية أوهايو، تظاهر طلاب جامعيون مرددين هتافات من قبيل "لا للكراهية.. لا للخوف.. اللاجئون مرحّب بهم هنا"، في حين غادر طلاب مدارس ‌ثانوية في سانتا في بولاية نيو مكسيكو صفوفهم للمشاركة في مسيرة.

تفويض شعبي

وتقول إدارة ‌ترامب إنها حصلت على تفويض من الناخبين لترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.

وتُظهر استطلاعات رأي حديثة أن معظم ‌الأميركيين يرفضون استخدام القوة من قبل ضباط إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من ‌الوكالات الاتحادية.

وبالتوازي مع الاحتجاجات، أحيا ترامب -أمس الثلاثاء- الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى البيت الأبيض بمؤتمر صحفي مطوّل استهله بالتنديد بالهجرة غير النظامية.

إعلان

كما وزّع طاقم البيت الأبيض وثيقة تقع في 31 صفحة، قدم فيها سردا لـ365 "إنجازا" تقول الرئاسة إنها تحقّقت في مجالات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.