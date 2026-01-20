37 قتيلا وجريحا بانفجار ألغام في الحديدة اليمنية خلال 2025

وثقت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة اليمنية مقتل وإصابة 37 شخصا في المحافظة الواقعة غربي بالبلاد، في 24 حادثة انفجار ألغام ومخلفات حربية خلال العام 2025.

وأوضحت البعثة الأممية في تقرير لها أن تلك الحوادث أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة 13، مشيرة إلى أن 38% من الضحايا نساء وأطفال، وأن مديريات حيس والتحيتا والدريهمي هي الأكثر تضررا.

وبيَّنت البعثة أن عدد الحوادث والضحايا انخفض إلى أكثر من النصف مقارنة بعام 2024، الذي شهد مقتل 41 مدنيا وإصابة 52 في 61 حادثة مرتبطة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة.

وأكدت أنه في هذا العام، استمر اليمن في تصنيفه ضمن الدول الخمس الأولى عالميا الأكثر تضررا من الألغام الأرضية والمخلفات الحربية. وكانت الحديدة المحافظة الأكثر تضررا في البلاد، داعية إلى تكثيف جهود مكافحة الألغام لحماية المجتمعات المتضررة.

وتتهم الحكومة وتقارير حقوقية جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بزرع آلاف الألغام، وسط مطالبات من المنظمات والمواطنين بالعمل على إزالتها لحماية حياة السكان.

وأشارت تقارير حقوقية ودولية سابقة إلى أن عدد ضحايا الألغام في اليمن بلغ آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما زُرع أكثر من مليوني لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال سنوات الحرب.