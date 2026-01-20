وزير الإعلام اليمني: مكافحة الإرهاب حصرا بيد الدولة ودعم التحالف

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مكافحة الإرهاب يجب أن تظل حصرا ضمن مؤسسات الدولة الشرعية اليمنية، وبإطار قانوني ومؤسسي واضح يضمن سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين، ويحول دون الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة.

وجدد الإرياني، الذي يشغل أيضا حقيبتي الثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، التأكيد على التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب، عبر شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات الإرياني خلال حضوره محاكاة عملية نفّذتها وحدة مكافحة الإرهاب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، تضمنت مداهمة وتحرير رهائن والقبض على عناصر إرهابية، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية.

وقال الوزير إن التجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تُنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وتوسيع دائرة الانتهاكات وتقويض فرص الاستقرار، مضيفا أن الاختلالات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق "ليست سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي".

وأكد الإرياني التزام الدولة اليمنية بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية باعتبارها شريانا حيويا للتجارة العالمية وأمن المنطقة، مشددا على استمرار التعاون مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين في هذا الإطار.

وأمس الاثنين زار الإرياني الريان حضرموت، في حين اتهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، محافظ حضرموت سالم الخنبشي مجموعات مسلحة موالية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ودولة الإمارات بالمسؤولية عن إدارة سجون سرية بالمحافظة وارتكاب انتهاكات عديدة.

واليوم، نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما أورده الخنبشي قائلة إن "المرافق المشار إليها ليست سوى ثكنات عسكرية وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم" حسب بيان لها.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت أبو ظبي أنها قررت "بمحض إرادتها" سحب قواتها المتبقية باليمن وإنهاء مشاركتها في ما سمته مهمة "مكافحة الإرهاب" وذلك قبل انقضاء مهلة الـ24 ساعة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لانسحاب قواتها من بلاده، وهو طلب دعمته المملكة العربية السعودية.