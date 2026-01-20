من هو "إنكيل الجبل" الذي ظهر على أبواب سجن الأقطان وأغضب السوريين؟

سجن الأقطان و"إنكيل الجبل".. اسمان تصدرا التفاعل على منصات التواصل في سوريا بالتزامن مع وصول الجيش السوري إلى سجن الأقطان في الرقة، وتحصن عناصر قوات سوريا الديمقراطية داخله. فما القصة؟

نشرت الفضائية الإخبارية السورية مقطع فيديو قالت إنها حصلت فيه على صور لمسؤول التفاوض عن "قسد" في سجن الرقة، وأشارت إلى أنه من أصول إيرانية منتمٍ لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" (PKK) ويدعى "إنكيل الجبل"، كما رصدت له صورا أخرى عند بوابة سجن الأقطان.

ويظهر الفيديو وجود المدعو "إنكيل الجبل" ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي كانت متمركزة أمام سجن الرقة أثناء عملية تسليمه للجيش العربي السوري.

وقال مغردون إن "إنكيل" ينحدر من أصول إيرانية من منطقة جبال قنديل، وإنه سبق أن نفذ إعدامات بحق مدنيين من ريف دير الزور الشرقي تحت التعذيب، ويُعرف عنه اتباع أساليب شديدة التطرف في تعذيب السجناء.

وأشار آخرون إلى أن ملف المعتقلين السياسيين لدى "قسد" يعد من أكثر الملفات إيلاما، لافتين إلى أن عناصر "قسد" ما زالت تتحصن في سجن الأقطان الكبير الذي يضم عددا كبيرا من المعتقلين، معظمهم اُحتجزوا بسبب منشور أو إعجاب "لايك" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن "قسد" تواصل حتى الآن التفاوض بشأن تسليم السجن.

وتساءل ناشطون: لماذا لا تسلم "قسد" السجن للدولة السورية؟ ولماذا هذا الإصرار على الاحتفاظ به؟ هل لأنهم لا يريدون خسارة هذه الورقة التفاوضية ولديهم أمل بالعودة إلى المشهد من جديد؟ أم لأنهم هرّبوا بالفعل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من السجن مقابل مبالغ مالية، ولا يريدون أن ينكشف ذلك؟

ويرى هؤلاء أن هذا الملف بالغ الحساسية، لكون السجن يضم معتقلين من تنظيم الدولة إضافة إلى عناصر من الجيش الحر، معتبرين أن ملف "داعش" يمثل ورقة خطيرة بيد "قسد".

كما لفت مغردون الانتباه إلى أن سجن الأقطان يشبه سجن صيدنايا شكلا ومضمونا، موضحين أن هذا السجن "مليء بأحرار وثوار الرقة"، وأن كل من يعارض مليشيات "قسد" يتم إخفاؤه قسريا فيه.

وأكدوا أن كثيرا من المدنيين في مدينة الرقة الذين خرجوا واحتفلوا بسقوط نظام الأسد جرى اعتقالهم وزجهم في هذا السجن، وأن عددا كبيرا من المعتقلين قضوا تحت التعذيب على يد مليشيات "قسد" التي يصفونها بـ"الإرهابية".

وأشاروا إلى أن أهالي المعتقلين في مدينة الرقة ينتظرون أبناءهم منذ سنوات، داعين إلى كشف مصيرهم والإفراج عنهم.

ونشرت منصة "سوريا الآن" مشاهد جوية خاصة تُظهر سجن الأقطان، الذي يعد أكبر سجون "قسد" في محافظة الرقة.