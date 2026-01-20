منشفة حارس مرمى السنغال تشعل مواقع التواصل

في لقطة طريفة خطفت الأضواء خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية، الأحد، بين المغرب والسنغال، تحولت منشفة حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي إلى محور جدل واسع داخل الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض برنامج هاشتاغ على الجزيرة مباشر مقاطع متداولة تظهر محاولات من لاعبي المنتخب المغربي لإبعاد المنشفة الموضوعة قرب مرمى ميندي، في مقابل تدخل الحارس البديل إيفان ديوف لحمايتها، وسط تدافع مع جامعي الكرات الذين حاولوا منع تسليمها، ما أضفى مشهدا غير مألوف على أجواء النهائي.

وبعد نهاية اللقاء، سخر الحارس البديل من الواقعة بنشر صورة له عبر حسابه وهو يحمل الميدالية والمنشفة، معلقا "ها هي الميدالية والمنشفة، حافظت عليها طوال اللقاء"، في إشارة إلى الجدل الذي رافقها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة، حيث وصفها مغردون بـ"حرب المنشفة" واعتبروها من أغرب لقطات البطولة.

فيما أشاد آخرون بدور إيفان ديوف، معتبرين إياه "جنديا حقيقيا" لدفاعه المستميت عن زميله ومنشفته، في مشهد طغت طرافته على أجواء التوتر في النهائي.