مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة زبقين بجنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت فجر اليوم الثلاثاء هدفا في محيط بلدة زِبقين في جنوب لبنان.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "هاجم أحد أفراد حزب الله في تلك المنطقة".

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومساء الاثنين، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات أنصار ووادي برغز والمحمودية والزرارية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مراكز تدريب، وبنى تحتية تابعة للحزب الله، في جنوب لبنان، شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات إسرائيلية استهدفت أيضا منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع، ووادي كفرملكي في قضاء صيدا (جنوب). في حين حلقت طائرات على مستويات منخفضة في أجواء البقاع الغربي وراشيا شرقي البلاد.

كما حلقت طائرات إسرائيلية بشكل مكثف وعلى مستويات متوسطة في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وسط تحليق متواصل لمسيرات الجيش في أجواء النبطية، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة إن محيط قطيع من الماشية في مزرعة سردا (جنوب) تعرض لإطلاق نار مصدره دبابة إسرائيلية متمركزة في تلة الحمامص بقضاء مرجعيون (جنوب).

ولم يتوفر على الفور تعقيب من حزب الله ولا الحكومة اللبنانية، التي تدعو إلى إنهاء عدوان إسرائيل وضرورة انسحابها من الأراضي اللبنانية.

وخلّفت خروقات إسرائيل للاتفاق مئات القتلى والجرحى اللبنانيين، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.