تقرير: نزع 2754 لغما وذخيرة غير متفجرة في اليمن خلال أسبوعين

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن أن فرقه الميدانية تمكنت من نزع 2754 لغما وعبوة وذخيرة غير منفجرة، خلال الفترة ما بين بداية يناير/كانون الثاني الجاري و16 من الشهر نفسه.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لبرنامج "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فقد تم نزع 2515 ذخيرة غير منفجرة، و224 لغما مضادا للدبابات، و9 ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى 6 عبوات ناسفة، في عدد من المناطق المتأثرة بالألغام.

وأشار البيان إلى أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي وحده من نزع 837 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في حين نجحت فرق المشروع خلال الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني في نزع 729 ذخيرة غير منفجرة، و104 ألغام مضادة للدبابات، و3 عبوات ناسفة، إلى جانب لغم واحد مضاد للدبابات.

ولفت إلى أن الفرق الميدانية طهرت منذ بداية الشهر الجاري مساحة تقدر بنحو مليون و78 ألفا و241 مترا مربعا من الأراضي المزروعة بالألغام والأجسام المتفجرة.

من جانب آخر، أعلن مشروع "مسام" تنفيذه أول عملية إتلاف شملت 636 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وذلك في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بشرقي اليمن.

وبحسب مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي، فإن فرق المشروع نزعت منذ انطلاقته في نهاية يونيو/حزيران 2018 وحتى 16 يناير/كانون الثاني الجاري، ما مجموعه 532 ألفا و705 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، في إطار جهوده المستمرة للحد من مخاطر الألغام وحماية المدنيين.