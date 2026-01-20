ما حقيقة وصول منظومة اعتراض صاروخي أميركي إلى إسرائيل؟

انتشرت في الساعات الماضية على منصة "إكس" موجة من المنشورات تروج رواية مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت "منظومات اعتراض إضافية من نوع ثاد (THAAD) إلى إسرائيل"، في خطوة قُدِّمت بوصفها "دليلا" على استعدادات عسكرية مشتركة لسيناريو تصعيد محتمل ضد إيران في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.

عشرات الحسابات الإسرائيلية بثّت صورة تظهر -بحسب ادعائها- منصة إطلاق لمنظومة دفاع صاروخي أميركية تُفرَّغ من طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17 غلوبماستر 3" (C-17 Globemaster III)، وقد رُبط المشهد مباشرة بوصول تعزيزات حديثة إلى إسرائيل.

اعتمدت التغريدات نبرة تعبئة سياسية واضحة، وربطت الصورة بسيناريوهات انهيار "النظام الإيراني" واستعدادات عسكرية وشيكة.

وأشارت الحسابات إلى "وصول منظومات اعتراض أميركية إضافية إلى إسرائيل"، وقالت إن ذلك "سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني"، وإن "الشعب الإيراني سيتولى زمام الأمور، وإذا استمر هذا المسار فستتكبد طهران دمارا واسعا لا يخدم أحدا".

ويظهر تتبع الخطاب الذي تعمل عليه هذه الحسابات ترسيخ سردية حول استعدادات أميركية إسرائيلية لعملية عسكرية محتملة ضد إيران، وربط ذلك بصور تُستخدم دليلا بصريا يوحي بوجود تعزيزات ميدانية جديدة.

تفنيد الادعاء

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" فحصا رقميا للصورة عبر البحث العكسي والتحقق من مصدرها الأصلي وسياق نشرها، وكشفت النتيجة أن الصورة قديمة ومخرجة من سياقها، ولا علاقة لها بوصول منظومات إلى إسرائيل.

وتبيّن أن المشهد يعود إلى عملية عسكرية أميركية سابقة كانت أول اختبار تشغيلي لقدرة الإطلاق عن بُعد لمنظومة ثاد عام 2022.

ويظهر الفيديو تنفيذ جنود من الجيش الأميركي وأفراد من القوات الجوية الأميركية عمليات إنزال جوي ضمن هذه العملية من قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة غوام.