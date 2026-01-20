لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى طهران حتى أواخر مارس المقبل

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 مارس/آذار المقبل، على خلفية الاحتجاجات والتوترات التي تشهدها إيران وتلويح الولايات المتحدة الأميركية بشن ضربة على إيران.

ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن متحدث باسم المجموعة قوله إن الخطوط الجوية النمساوية "أوستريان إيرلاينز" التابعة للمجموعة ستعلّق رحلاتها أيضا إلى العاصمة الإيرانية حتى 16 فبراير/شباط المقبل.

وكانت المجموعة الألمانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتجنب الأجواء الإيرانية والعراقية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران وتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا.

وأكدت المتحدثة أمس الاثنين أن طائرات لوفتهانزا ستواصل تجنب الأجواء الإيرانية، على أن تعاود استخدام المجال الجوي العراقي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

قيود في الشرق الأوسط

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا، الخميس الماضي، فرض قيود على رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بينها تسيير رحلات نهارية فقط إلى إسرائيل والأردن، مشيرة إلى أن أطقم الطيران ستعود مباشرة دون المبيت في مكان الوصول.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران مثل يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للنظام الإيراني، مما دفع الولايات المتحدة للتدخل والتهديد بشن ضربات على إيران "دعما للمتظاهرين".

وتراجع زخم الاحتجاجات عقب حملة أمنية من السلطات ترافقت مع حجب الإنترنت اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني الجاري.