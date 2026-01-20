جيش الاحتلال يغلق الأحياء الجنوبية بالخليل ويعتقل عشرات الفلسطينيين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليتها العسكرية لليوم الثاني في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين قال المركز الفلسطيني للإعلام إن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من وجهاء العشائر في الخليل".

وأضاف مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت عشرات المنازل واحتجزت فلسطينيين خلال عملياتها بالمنطقة الجنوبية في الخليل.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال نشر آليات مدرعة بينها ناقلات جند مجنزرة، وحوّل المنطقة إلى مراكز تحقيق ميداني.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي بيرين جنوب شرق الخليل فريد برقان إن "قوات الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء فرض إغلاق شامل على عدد من أحياء المنطقة الجنوبية من المدينة، تشمل: صرصورية، وجبل جوهر، والكسارة، وخلة القبة، وواد البقر، ومحيط مدرسة طارق بن زايد، ودوار المختار، وطريق مدرسة الأخوة".

وأضاف برقان أن الاحتلال أقام بوابة حديدية عند دوار المختار وأخرى عند مدخل صرصورية واعتقل عددا من المواطنين عقب تفتيش منازلهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما أغلقت قوات الاحتلال بالمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية ومركبات المواطنين، عدة مداخل تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها، واعتلت أسطح عدد من المنازل وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

عملية عسكرية

وكان جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أعلنا أمس الاثنين بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة الخليل، بمشاركة الشرطة وحرس الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية ستستمر عدة أيام، وتهدف إلى تدمير بنى تحتية، ومصادرة كميات كبيرة من أسلحة، في إطار ما وصفه بـ"مكافحة الإرهاب".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش دفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى الخليل في إطار عمليته العسكرية هناك.

وينفذ العملية العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل ويطلق عليه "خ 2″، وفق اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، ويستهدف أحياء بمحيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك الاغتيال والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.