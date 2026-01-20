قتلى وجرحى بهجمات روسية على أوكرانيا وانقطاع الكهرباء في كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عدة أشخاص في مناطق مختلفة بالبلاد وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان في العاصمة كييف جراء قصف صاروخي روسي وهجمات بالمسيّرات اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص قُتلوا جراء قصف روسي على مقاطعتي خاركيف ودونيتسك شرقي البلاد، بينما قال حاكم منطقة كييف، ميكولا كلاشنيك، اليوم الثلاثاء إن رجلا يبلغ 50 عاما قُتل في هجوم روسي واسع النطاق على المنطقة.

وأكد حاكم كييف -في تدوينة عبر تطبيق تليغرام- أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بمباني محطتي وقود في المنطقة.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية، التي شملت إطلاق 5 صواريخ و24 مسيّرة، تمكنت من إحداث أضرار في 23 موقعا أوكرانيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا استخدمت مزيجا من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز في الهجوم الذي جرى ليل الاثنين وفجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

كما أفادت الشرطة الأوكراني بإصابة شخص واحد في الهجوم، وفق معلومات أولية.

انقطاع الكهرباء

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، انقطاع إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه في أجزاء من العاصمة كييف جراء الهجمات الروسية الجديدة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور على تطبيق تليغرام، إن 5635 مبنى سكنيا شاهقا أصبحت بدون تدفئة بعد الهجمات على كييف.

كما أكدت شركة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم الروسي الذي استهدف كييف أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 335 ألف مواطن بالمدينة.

منظومة دفاع جديدة

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة في بلاده بصدد إدخال عنصر جديد إلى منظومة دفاعها الجوي بهدف تحديث نظامها القائم على مجموعات صغيرة تنشر طائرات مسيرة اعتراضية.

إعلان

وقال زيلينسكي "سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق بمجموعات الإطلاق المتنقلة والطائرات المسيّرة الاعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي قصيرة المدى، وسنقوم بتحديث المنظومة".

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى التحلي باليقظة الشديدة قبل هجمات روسية جديدة متوقعة.

وأردف قائلا "لقد استعدت روسيا لضربة واسعة النطاق، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها"، وحثّ الجهات المعنية في مناطق البلاد على "الاستعداد للرد بأسرع ما يمكن ومساعدة الناس".

وحذر زيلينسكي من أن المخابرات الأوكرانية لاحظت عمليات استطلاع روسية لأهداف محددة، لا سيما المحطات الفرعية التي تزوّد محطات الطاقة النووية.

ولا تزال أوكرانيا تعاني من آثار موجة ضربات روسية هذا الشهر أدت إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن آلاف المجمعات السكنية، ولا سيما في العاصمة كييف.