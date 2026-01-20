عاصفة شمسية تهدد بزوال التكنولوجيا والمغردون يسخرون

بينما ينشغل علماء الفلك برسم سيناريوهات "نهاية العالم الرقمي" بسبب عاصفة شمسية توصف بالأقوى منذ ربع قرن، يبدو أن رواد منصات التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر؛ حيث استقبلوا هذه التحذيرات بموجة من التشكيك والسخرية.

قصة العاصفة بدأت مع تحذيرات من مراكز التنبؤ بالطقس الفضائي في أميركا، التي وضعت وكالة "ناسا" وشركات الطيران في حالة استنفار قصوى.

العلماء تحدثوا عن عاصفة من "المستوى الرابع" (ثاني أعلى فئة) قادرة على قصف الغلاف المغناطيسي للأرض بجسيمات مشحونة تفوق طاقتها المعتادة بـ20 ضعفا.

وتعود المخاوف من هذه العاصفة إلى احتمال غرق كوكب الأرض في ظلام تقني، عبر تعطل الأقمار الصناعية وأنظمة الـ"جي بي إس" (GPS)، بل ووصول الأمر إلى احتراق محولات الكهرباء، تماما كما حدث قبل 23 عاما حين انقطع التيار عن السويد وتضررت شبكات الطاقة في جنوب أفريقيا.

لكنْ، ورغم كل هذه الأرقام "المرعبة"، بدا أن مستخدمي الإنترنت قرروا مواجهة "ثوران الشمس" ببرود تام.

بين التشكيك والفكاهة

ورصدت حلقة (2026/1/20) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع العاصفة الشمسية الأقوى منذ أكثر من عقدين والحديث عن تأثيراتها المحتملة على حياة البشر والتكنولوجيا.

وقد أبدى حساب يحمل اسم "شان" تشكيكه في تكرار هذه التحذيرات دون وقوع نتائج ملموسة، مغردا:

"مليون مرة نسمع هذا الخبر منذ ولادتنا ولا صار شيء يذكر"

أما المدون "كواين"، فقد حذر من عواقب انهيار الأنظمة الرقمية والعودة للوسائل التقليدية، قائلا:

"فيه عاصفة شمسية جاية هتدمر كل الأجهزة الإلكترونية والمجالات المغناطيسية، وساعتها هنندم و نعرف أن صحاب الورق كان عندهم حق"

من جانبه، تفاعل الناشط نايف مع الخبر بروح فكاهية، متمنيا انتهاء فصل الشتاء، حيث كتب:

"عقبال يكون صيف على طول ونفتك من الشتاء"

بينما قرأ المغرد فيصل المشهد من زاوية تاريخية، معتبرا أننا أمام حدث غير مسبوق، معلقا: