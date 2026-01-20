"قسد" رفضت الاتفاق مع الحكومة ودمشق تعلن عملية مركبة لإنفاذ القانون

أفاد مصدر رسمي سوري بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رفضت الالتزام بالاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية، في وقت أكدت فيه دمشق أنها لم تنسحب حتى الآن من اتفاق آذار/مارس، وأن قنوات التواصل ما تزال مفتوحة.

وقال مصدر رسمي سوري لقناة الجزيرة إن الدولة السورية ستنفذ "عملية مركبة لإنفاذ القانون" في محافظة الحسكة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه أوسع لبسط سلطة الدولة وفرض القانون في جميع الأراضي السورية، دون استثناء.

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتحرك تعزيزات عسكرية للجيش السوري باتجاه مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، في أعقاب رفض "قسد" لاتفاق العاشر من آذار/مارس 2025.

تأمين سجن الأقطان

وفي السياق الأمني، نفت وزارة الدفاع السورية الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات في محيط سجن الأقطان بمحافظة الرقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها إن "سجن الأقطان مؤمّن بالكامل"، مؤكدة انتشار قوات الشرطة العسكرية والأمن الداخلي في محيطه لضمان الاستقرار.

وأضافت أن وزارة الداخلية تقوم بالتواصل المستمر مع إدارة سجن الأقطان لتأمين جميع الاحتياجات المطلوبة، نافية بشكل قاطع ما يتم تداوله عن أي توتر أو اشتباكات قرب السجن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة السورية و"قسد"، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقا، ولا سيما اتفاق آذار الذي ينص على ترتيبات أمنية وإدارية في مناطق شمال شرقي سوريا.