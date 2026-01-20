أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام لمجلس السلام العالمي بشأن غزة، في وقت وجه تحذيرات إلى فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% إذا رفضت الانضمام للمجلس.

وقال ترامب لمراسل في فلوريدا ردا على سؤال عما إذا كان قد طلب من بوتين الانضمام إلى هذا المجلس: "نعم، لقد دُعي".

واشترط الرئيس الأميركي على أي راغب بالحصول على عضوية دائمة في المجلس دفع مليار دولار.

وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي تلقّى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، "تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة للانضمام إلى مجلس السلام".

ولم يشر بيسكوف إلى رد بوتين، لكنه اضاف أن روسيا تسعى إلى "توضيح كل التفاصيل الدقيقة" المتعلقة بالعرض مع واشنطن.

تهديد لفرنسا

من جهة أخرى، وجه الرئيس الأميركي تهديدات لفرنسا قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية 200% على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.

وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترامب قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا".

وأضاف ترامب "سأفرض رسوما جمركية 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) للمجلس لكنه ليس مضطرا لذلك".

وقال مصدر مقرب من ماكرون، أمس الاثنين، إن فرنسا تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة.

واقترح ترامب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.

نشر رسائل

ونشر ترامب على منصة (تروث سوشيال) صورا لمقتطفات من رسائل بعثها لها الرئيس الفرنسي تظهر اقتراحا من فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر يوم الخميس بعد منتدى دافوس.

إعلان

وبحسب صور المقتطفات المنشورة، دعا ماكرون أيضا ترامب إلى تناول العشاء في باريس يوم الخميس.

ولم يتضمن المنشور ردا من ترامب على المقترح، وليس معروفا إذا كان أرسل ردا. ولم يستجب البيت الأبيض لطلب للتعليق على ذلك.