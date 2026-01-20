قطر ترفض تحفظ إسرائيل على دورها في مجلس السلام وتؤكد التزامها بدعم غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استهجان بلاده لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي على دور قطر في مجلس السلام.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة، أن الموقف الإسرائيلي لن يثني دولة قطر عن دورها، مؤكدا أن قطر ملتزمة بإنجاح خطة اتفاق وقف الحرب في غزة، وأنها ستتواصل مع أميركا في هذا الصدد.

وأردف قائلا "على الجانب الإسرائيلي تنفيذ التزاماته كاملة في اتفاق وقف الحرب على غزة، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة".

وأوضح الأنصاري أن دولة قطر ملتزمة بدعم الأشقاء في غزة، مشددا على أن ممارسات إسرائيل تجعل حياة الفلسطينيين أصعب بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة

وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إن إسرائيل ترفض السماح لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة، كما ترفض فتح معبر رفح رغم مطالبة الولايات المتحدة بذلك كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "ضمّ ممثلين عن تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لغزة لم يرد في التفاهمات الأصلية بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما أن صلاحيات هذا المجلس الجديد لم تتضح بعد وكذلك دوره.

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى السبت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أبدى خلاله تحفظه على شمول قطر وتركيا في مجلس المستشارين الذي سيُشرف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزّة.

وقالت القناة نقلا عن مصادرها، إن روبيو أبلغ نتنياهو خلال المكالمة، أنه لا رجعة عن إشراك قطر وتركيا في مجلس المستشارين وأن القرار اتُخذ.