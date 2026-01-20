عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس اللبناني: الجيش سيطر على جنوب الليطاني ونظف المنطقة من السلاح غير الشرعي
Published On 20/1/2026|
آخر تحديث: 13:27 (توقيت مكة)
الرئيس اللبناني جوزيف عون:
- الجيش سيطر على جنوب الليطاني ونظف المنطقة من السلاح غير الشرعي
- نعمل كي يكون جنوب لبنان كما كل حدودنا الدولية في عهدة قواتنا المسلحة حصرا.
- نؤكد تطلعنا إلى استمرار مسارنا حتى تعود الدولة كاملة تحت سلطة واحدة
- رغم كل الاستفزازات والتخوين والتجريح والتجني سنواصل أداء واجبنا تجاه الدولة
- منذ أكثر من 10 أشهر تمكن الجيش من السيطرة على جنوب الليطاني
- ما حققته الحكومة بين 5 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة ليس قليلا.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة