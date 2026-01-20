عاجل,
أخبار

عاجل | الرئيس اللبناني: الجيش سيطر على جنوب الليطاني ونظف المنطقة من السلاح غير الشرعي

Published On 20/1/2026
آخر تحديث: 13:02 (توقيت مكة)

الرئيس اللبناني جوزيف عون:

  • الجيش سيطر على جنوب الليطاني ونظف المنطقة من السلاح غير الشرعي
  • نعمل كي يكون جنوب لبنان كما كل حدودنا الدولية في عهدة قواتنا المسلحة حصرا.
  • نؤكد تطلعنا إلى استمرار مسارنا حتى تعود الدولة كاملة تحت سلطة واحدة
  • رغم كل الاستفزازات والتخوين والتجريح والتجني سنواصل أداء واجبنا تجاه الدولة
  • منذ أكثر من 10 أشهر تمكن الجيش من السيطرة على جنوب الليطاني
  • ما حققته الحكومة بين 5 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة ليس قليلا.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

