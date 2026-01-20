شاهد: تصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ولاية ميشيغان الأميركية

تسبب تصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة في إغلاق طريق سريع في ولاية ميشيغان الأميركية لأكثر من 7 ساعات، وتضرر عدد من السيارات بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

ووقع الحادث في الساعة 10:19 صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق السريع (آي-196) في ظل عاصفة ثلجية قوية، بينما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مسؤولين قولهم إن السلطات تمكنت من فتح الطريق بعد إغلاق استمر 7 ساعات تقريبا.

وقالت شرطة ولاية ميشيغان إنه جرى الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث.

وطالب المسؤولون سائقي السيارات بعدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة" الاثنين، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35.5 سنتيمترا في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغان. ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.