حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، من وجود نقص حاد في عدد الجنود يربك الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقالت القناة، مساء أمس الاثنين، إن زامير وجه الأسبوع الماضي رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو وكاتس ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت، حذر فيها من أن "النقص الحاد في عدد المقاتلين يهدد الكفاءة العملياتية للجيش".

وأضاف زامير أن "الواقع الأمني خلال العامين الماضيين خلق تحديات غير مسبوقة، وترك آثارا واسعة على منظومات القوى البشرية داخل الجيش"، داعيا إلى تمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا.

ووفق الأرقام الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن 923 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال قُتلوا وأصيب 6419 آخرون خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انتقادات داخلية

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على التقرير، مهاجما الحكومة بالقول "رئيس الأركان يحاول إنذار الحكومة ويرفع راية الخطر". وقال بينيت إن مشروع قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية "يمس بكفاءة الجيش ويعرّض أمن إسرائيل للخطر".

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض معظمهم أداء الخدمة العسكرية بحجة التفرغ لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تمكن الحريديم من تفادي الخدمة عبر الحصول على تأجيلات متكررة بدعوى الدراسة الدينية إلى أن يصلوا سن الإعفاء المحدد حاليا بـ26 عاما.

ويأتي تحذير زامير بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت -وفق بيانات وزارة الصحة في غزة– أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.