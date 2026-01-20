خدمة VIP تكرّس الطبقية على معبر الكرامة.. فما القصة؟

على معبر الكرامة، المنفذ البري الوحيد للضفة الغربية نحو الأردن والعالم الخارجي، تتحول لحظات السفر اليومية إلى كابوس طويل من الطوابير والإجراءات المعقّدة.

ويقف آلاف الفلسطينيين منذ الفجر وسط تكدس متزايد، بعد أن حدد الاحتلال الإسرائيلي ساعات عمل المعبر بنحو 5 ساعات وأقل يوميا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، مع إغلاقات متكررة ومفاجئة تزيد من صعوبة التنقل.

شكاوى الفلسطينيين تتصاعد

وتعالت شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي من هذه الأزمة، وسط مطالبات للجانبين الفلسطيني والأردني بالتدخل لتخفيف الأعباء المالية والمعاناة اليومية على الجسر.

وقال نشطاء إن ما يحصل على المعبر هو أزمة متفاقمة وإذلال منظم واستغلال مادي، موضحين أن البوابات تُغلق لساعات طويلة، والقرار بيد الاحتلال لتقليص ساعات العمل وإجراء الإغلاقات المفاجئة، مما يجعل المعبر نقطة اختناق يومية.

وأشار مواطنون إلى أن المعبر أصبح مصدر معاناة مالية ومعنوية، إذ يضطر المسافرون لدفع ضريبة مغادرة تصل إلى 60 دولارا، ورسوم دخول الأردن 10 دنانير، إضافة إلى تكاليف نقل وتنظيم الأمتعة التي تتراوح بين 20 و30 دولارا، متسائلين عن قانونية هذه الرسوم.

وكتب أحد النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي: "داخل إلى فلسطين بدك تدفع، وطالع من فلسطين بدك تدفع، وقف في الطابو بدك تدفع، وبدك تدخل القاعة بدك تدفع كمان، بدك تختم أو تتحرك بدك تدفع".

وعلّق ناشط آخر: "الحديث عن الجسر مهم. كل حملة، كل اجتماع، كل بيان، وكل بوست له قيمة. إيّاك تقلّل من قيمة كلمتك، يمكن أنت تعمل الفرق. بوست، تلفون، أو حراك صغير منك ممكن يكون له أثر وتأثير. ما تعلّقش أملك على المسؤول. المسؤول عن الجسر طلع فاسد، وعليه مليارات، وهو برا البلد ومش قلقان. وطول ما المسؤول ما بيمرّ، ولا بجرب البهدلة بنفسه، عمره ما رح يحس فيك. عشان هيك: اكتب، وازعج، واضغط. معلش.. اكتب وازعج. في عنا قضايا كثيرة ومهمة لازم نحكي عنها، والسكوت عمره ما كان حل".

خدمة VIP ورحلة عبور مرهقة

كما انتقد فلسطينيون خدمة VIP التي تُقدر بـ150 دولارا لمسافة لا تتجاوز كيلومترين، معتبرين أنها أداة لتكريس الفجوة الطبقية بين المسافرين.

وأكد عدد من النشطاء أن الأزمة تتجاوز الجوانب الإدارية، لتصبح مسألة كرامة وحق إنساني، موثقين حالات الإذلال اليومي، من إغلاق البوابات لساعات طويلة، وإرجاع مسافرين رغم وجود حجوزات ووثائق رسمية، إلى ابتزاز مالي واستغلال فوضوي من بعض شركات تنظيم العبور.

ووصف مغردون تجربة عبور المعبر بأنها من أسوأ التجارب في حياتهم، مؤكدين أنهم مضطرون لاستخدامه ودفع مبالغ طائلة تفوق أسعار تذاكر الطائرات، مع غياب أي خيارات بديلة، ويتعرضون لإذلال وابتزاز مالي صارخ، بينما يمر المسافرون على الجانب الآخر بسهولة وسرعة ويحفظ لهم الكرامة، ما يعكس حجم الإهمال والفوضى.

وطالب المواطنون الحكومة الفلسطينية، عبر رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، بوضع خطة عملية وتحرك سياسي عاجل، تشمل التنسيق مع الأردن والاحتلال الإسرائيلي لزيادة ساعات عمل المعبر إلى 12 ساعة يوميا على الأقل، كحل عاجل لتخفيف المعاناة اليومية وضمان حق الفلسطينيين في السفر والكرامة.