اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتوقيعها اتفاقا عام 2024 لتسليم جزر تشاغوس الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في حين يسعى هو نفسه للسيطرة على جزيرة غرينلاند الدانماركية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن "تخلي المملكة المتحدة عن أرض بالغة الأهمية عمل ينم عن حماقة كبرى، وهو سبب آخر ضمن سلسلة طويلة جدا من الأسباب المرتبطة بالأمن القومي التي تحتم الاستحواذ على غرينلاند".

ويشكل ذلك تحولا كبيرا في موقف ترامب بعدما أيّد الاتفاق في السابق.

وتوصلت بريطانيا في 2024 إلى "اتفاق تاريخي" مع موريشيوس اعترفت بموجبه بسيادة مستعمرتها السابقة على جزر تشاغوس مع احتفاظها بقاعدة عسكرية مشتركة بريطانية أميركية في دييغو غارسيا، كبرى جزر الأرخبيل، بموجب عقد إيجار.

وكانت بريطانيا احتفظت بجزر تشاغوس بعد استقلال مستعمرتها السابقة في الستينيات.

"الحليفة الحاذقة"

وكتب ترامب "في خطوة مذهلة، تخطط المملكة المتحدة، حليفتنا (الحاذقة) في حلف شمال الأطلسي، حاليا لتسليم جزيرة دييغو غارسيا، حيث موقع قاعدة عسكرية أميركية حيوية، إلى موريشيوس، وذلك بلا سبب إطلاقا".

وتابع "لا شك أن الصين وروسيا تنبهان لهذا العمل الذي ينم عن ضعف تام"، مؤكدا أن "هذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب باتت الولايات المتحدة تحت قيادتي، وبعد عام واحد فقط، تحظى بالاحترام كما لم يحدث من قبل".

وقارن ترامب بين تشاغوس وغرينلاند فكتب "على الدانمارك وحلفائها الأوروبيين القيام بما ينبغي".

وتم توقيع الاتفاق بشأن تشاغوس في مايو/أيار الماضي في لندن، وأيدته واشنطن في ذلك الحين.

وأثنى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر إكس على اتفاق "يضمن استخداما طويل الأمد وثابتا وفعالا" لقاعدة دييغو غارسيا "الأساسية للأمن الإقليمي والعالمي".