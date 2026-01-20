حاكم ولاية كاليفورنيا يدعو قادة أوروبا لـ"صفع" ترامب

حض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الأوروبيين في دافوس، الثلاثاء، على "التصدي" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بقضية غرينلاند، داعيا إلى توجيه "صفعة" له لإجباره على التراجع.

وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، وصف نيوسوم ترامب بأنه "ضعيف"، معتبرا أن على الاتحاد الأوروبي "الرد بحزم شديد" عليه.

وقال: "إنه بارع في استغلال نقاط الضعف، لكنه يتراجع عندما يتم صفعه. لا يمكنه الحصول على كل شيء. كفى مجاملات. توقفوا عن محاولة استرضائه. واجهوا النار بالنار".

ووصف نيوسوم طموح الرئيس الأميركي بالاستيلاء على غرينلاند بأنه "جنون"، لكنه رأى أن ترامب لن يسعى إلى غزو الجزيرة الدانماركية ذات الحكم الذاتي "عسكريا".

قضية عبثية

وأضاف: "إن قضية غرينلاند برمتها عبثية، وآن الأوان ليدرك الجميع حقيقة الوضع، وأن يقفوا بحزم وعزم، وأن يعبّروا عن موقفهم ويتكلموا بصوت واحد: اصفعوه".

ويُشار إلى أن نيوسوم الذي قد يترشح للرئاسة الأميركية عام 2028، يوجّه انتقادات متكررة وحادة إلى ترامب، لا سيما في المحافل الخارجية.

ويضع الرئيس الأميركي، الذي من المقرر أن يلقي كلمة الأربعاء أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في دافوس، الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمام اختبار صعب عبر محاولته ضم غرينلاند.

وفي سياق متصل، يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية انتقامية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية، بينها 6 دول أعضاء في الاتحاد.

وتوعّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في دافوس، بأن رد الاتحاد الأوروبي سيكون "حازما".