جرحى بغارات إسرائيلية على غزة ووفاة رضيعة جراء البرد القارس

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق بقطاع غزة، في حين أفاد مصدر طبي بوفاة رضيعة في القطاع جراء البرد القارس وسط تحذيرات أطلقتها منظمات أممية من تفاقم الوضع الإنساني جراء منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف، اليوم الثلاثاء، بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفادت وكالة الأناضول بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في شمالي القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله إن الشابة نور المقوسي (20 عاما) والشاب صابر أبو بيض (20 عاما) أصيبا برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة الفالوجا غربي بلدة جباليا شمالي القطاع.

وقالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء متفرقة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وأمس الاثنين، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مناطق متفرقة جنوبي القطاع.

كما أعلن الإسعاف والطوارئ استشهاد طفل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

استشهاد رضيعة

إنسانيا، قال مصدر طبي في المستشفى المعمداني في مدينة غزة إن الرضيعة شذى أبو جراد توفيت صباح اليوم نتيجة البرد القارس والظروف الشتوية الصعبة التي يتعرض لها سكان القطاع، خصوصا الأطفال وكبار السن.

وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إسرائيل تمنع إدخال الإمدادت المكدَّسة لديها في مستودعات في الأردن ومصر إلى غزة منذ مارس/آذار 2025.

وأشارت إلى وجود نقص حاد في الأدوية من كل الأنواع في قطاع غزة.

وحثت على إدخال مساعدات الوكالة إلى القطاع لأن الحاجة إليها ملحة، مشيرة إلى أنه رغم وقف إطلاق النار لم تتحسن الظروف المعيشية في القطاع.

كما قالت إنها تقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية لآلاف الأشخاص يوميا في غزة مع انهيار النظام الصحي.

من جانبه، وصف برنامج الأغذية العالمي الوضع الغذائي في غزة بأنه شديد الهشاشة، مشيرا إلى أنه وسَّع عملياته الإنسانية بعد 100 يوم على وقف إطلاق النار، وتمكَّن من توزيع مساعدات غذائية منقذة للحياة لأكثر من مليون شخص شهريا.

وحث البرنامج الأممي على الحفاظ على إمكانية الوصول إلى غزة عبر جميع المعابر، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، واستمرار وقف إطلاق النار، لمنع انزلاق غزة مجددا نحو مجاعة كارثية.