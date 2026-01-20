ترامب يواصل ضغطه على أوروبا ويصف غرينلاند بأنها أرض أميركية

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة تُبرز جزيرة غرينلاند بأنها "أرض أميركية"، وتتضمن لافتة كُتب عليها "غرينلاند.. الأراضي الأميركية.. أُسست عام 2026".

وفي الصورة التي نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ظهر في المقدمة وهو يحمل العلم الأميركي، في حين بدا خلفه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

كما نشر ترامب عبر منصته رسالة قال إنه تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاء فيها أن الأخير على توافق تام مع ترامب بشأن سوريا. وأضاف "يمكننا القيام بالكثير من الأشياء العظيمة بخصوص إيران، ولا أفهم ما تفعله بخصوص غرينلاند"، بحسب النص الذي نشره ترامب.

واقترح ماكرون عقد قمة لمجموعة الدول السبع بالعاصمة باريس في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب قمة دافوس. وأشار إلى أنه يمكنه أن يدعو إليها أوكرانيا وسوريا والدنمارك وروسيا، كما وجَّه دعوة إلى ترامب لتناول العشاء في باريس قبيل عودته إلى الولايات المتحدة.

توتر مع أوروبا

من جهتها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي المتكررة بشأن غرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نحن نرى الشعب الأميركي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بالعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي"، مشيرة إلى خطط "استثمارات" أوروبية ضخمة في غرينلاند، وأن "هذا يصبّ بوضوح في مصلحتنا المشتركة" حسب قولها.

كما صرَّح وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند عقب اجتماع في واشنطن أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين للجزيرة إن بلادها تقف "بكل حزم" إلى جانب سيادة مملكة الدنمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، مؤكدة في الوقت ذاته أن فنلندا لا تسعى إلى أي مواجهة مع الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تفضل المسار الدبلوماسي والحوار.

وعن إرسال فنلندا عددا محدودا من قواتها إلى غرينلاند بناء على طلب دنماركي، أوضحت وزيرة الخارجية للجزيرة أن الخطوة تعكس التزاما أوروبيا بأمن القطب الشمالي بوصفه "مسألة جماعية" تهم جميع دول الحلف.

ضغط أميركي

ويواصل الرئيس الأميركي تصريحاته التي تطالب بضم الجزيرة إلى بلاده، إذ أعلن أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وكان ترامب قد أكد، أمس الاثنين، ردا على أسئلة صحفيين بشأن رغبته في ضم الجزيرة، أن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراءها، وقال "يجب أن نحصل عليها".

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، على منصته تروث سوشيال "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا" من غير أن يحدد توقيت الاجتماع، وأضاف "غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

وعبَّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، عن ثقته بأن الحكومات الأوروبية "لن تصعّد" التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية رغبتها في شراء غرينلاند.

وقال بيسنت للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "أنا واثق بأن هذا الأمر سينتهي بصورة جيدة للغاية للجميع".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعَد أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.