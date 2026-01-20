انطلاق فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 تحت شعار "روح الحوار"

انطلقت فعاليات افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2026، اليوم الثلاثاء، وسط اهتمام دولي واسع تطغى عليه المشاركة المنتظرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما في ظل تصعيده المتواصل بشأن جزيرة غرينلاند.

ويشهد يوم افتتاح المؤتمر السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي كلمات لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي ليفنغ نائب رئيس الوزراء الصيني، إلى جانب مشاركات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

بيد أن الأنظار تتجه بشكل خاص إلى حضور ترامب المتوقع غدا الأربعاء، وإلقائه كلمة أمام المشاركين، في وقت تلقي فيه تصريحاته الأخيرة حول رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند بظلال ثقيلة على أجواء المنتدى.

ويشارك في أعمال المنتدى، الذي يُعقد في دافوس بجبال الألب السويسرية، نحو 3 آلاف شخصية من قادة دول ومسؤولين حكوميين وصناع قرار اقتصاديين ورؤساء شركات عالمية، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي، حتى 23 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".

ملف غرينلاند

وفي سياق متصل، أعلن ترامب -الثلاثاء- أنه سيعقد اجتماعا حول غرينلاند مع مختلف الأطراف على هامش المنتدى، حيث كتب على منصة تروث سوشيال "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا. غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء".

وكان ترامب أكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة ستناقش مسألة شراء غرينلاند خلال المنتدى، معتبرا أن الدانمارك "لا تستطيع حماية الجزيرة".

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في فلوريدا "علينا الحصول عليها. يجب إنجاز ذلك. الدانمارك لا تستطيع حمايتها.. إنهم شعب رائع، وأنا أعرف قادتهم، وهم أناس طيبون جدا، لكنهم لا يذهبون إلى هناك".

كما أشار ترامب إلى أنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع "للأطراف المختلفة" بشأن غرينلاند في دافوس.