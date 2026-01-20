منظمة أممية: نزوح 13 ألف شخص في اليمن خلال 3 أشهر

رصد تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 13 ألف شخصا في اليمن خلال الربع الأخير من العام الماضي 2025.

وأوضحت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الأممية، أنها سجلت نزوح 2.262 أسرة في اليمن تتألف من 13 ألفا و572 فردا في المواقع التي تمكنت الفرق من الوصول إليها خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبينت أن هذه الأعداد تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأرباع السابقة من العام 2025، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في أعداد النازحين خلال شهر ديسمبر الماضي 1.374 أسرة، والذي سجّل أعلى رقم شهري للنزوح خلال العام بأكمله.

مناطق

وأشارت إلى أن موجة النزوح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نُسبت بشكل كبير إلى الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، لافتة إلى أن النزوح تركز بشكل أساسي في محافظة مأرب (1.346 أسرة)، التي استحوذت وحدها على نحو 60% من إجمالي التحركات المسجلة خلال الربع، تلتها تعز (365 أسرة)، ثم الحديدة (142)، وشبوة (112)، وحضرموت (105).

وحول أسباب النزوح قالت المنظمة إن انعدام الأمن المرتبط بالنزاع ظل هو السبب الرئيس، حيث شكّل 85% من إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال الربع الرابع، فيما أسهمت الأسباب الاقتصادية بنسبة 15% من التحركات، في حين نزحت 3 أسر فقط بسبب المخاطر الطبيعية والأسباب الصحية.

وخلصت إلى أن هذه النتائج تؤكد أن النزاع لا يزال المحرك الأساسي للنزوح في اليمن، في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية لتضاعف من حدة الاحتياجات الإنسانية.

وشهد اليمن حربا لأكثر من 10 سنوات بات 80% من السكان معها يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي شهدت مناطق شرقي وجنوب اليمن مواجهات بعد تحرك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن هجوما على محافظتي حضرموت والمهرة وسيطرت عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع الشهر الجاري.