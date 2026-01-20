المحكمة الدستورية بأفريقيا الوسطى تؤكد فوز الرئيس تواديرا بولاية ثالثة

أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول، مؤكدة فوز الرئيس الحالي فوستان آرشانج تواديرا بولاية ثالثة بعد حصوله على 77.90% من الأصوات.

وجاء منافسه الرئيسي أنيسيه جورج دولوغليه في المرتبة الثانية بـ13.50% من الأصوات، بعد أن طعن في النتائج متحدثا عن "تزوير واسع النطاق". غير أن المحكمة رفضت طلبه بإلغاء النتائج، لتغلق بذلك باب الطعون على الاستحقاق الرئاسي.

ورغم خسارته في السباق الرئاسي، يواصل دولوغليه، وهو رئيس وزراء سابق وأحد أبرز وجوه المعارضة، حملته للفوز بمقعد برلماني في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي لم يُحدد موعدها بعد.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي (الرئاسي، التشريعي، الإقليمي والبلدي) 52.43%.

يذكر أن تواديرا، الذي انتُخب لأول مرة عام 2016 ثم أعيد انتخابه في 2020 وسط اتهامات مشابهة بالتزوير، يواجه انتقادات من المعارضة بعد إقرار دستور جديد عام 2023 يتيح له البقاء في السلطة لولاية ثالثة.