نيجيريا تعلن مقتل 40 مسلحا في غارات على ولاية بورنو

أعلنت القوات الجوية في نيجيريا أنها نفذت غارات جوية في شمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مسلحا وتدمير نحو 10 قوارب لجماعة كانت تستعد لشن هجمات في ولاية بورنو، التي تُعَد معقلا رئيسيا لجماعات مسلحة منذ أكثر من 17 عاما.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن الغارات نُفذت يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني في منطقتي مسرم وأزير قرب بحيرة تشاد، بعد ورود معلومات استخبارية عن تحركات لمسلحين من جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا. وأوضح في بيان عسكري أن الضربة الأولى استهدفت تجمعا لمسلحين كانوا يستخدمون قوارب للتوجه نحو بلدة باغا ومنطقة السدود السمكية على ضفاف بحيرة تشاد، مضيفا أن ثلاث طلعات جوية متتالية نجحت في تفريق المجموعة، قبل ملاحقة الفارين وتحييدهم في الأحراش المجاورة.

وفي اليوم التالي، نفذت طائرات مقاتلة غارة أخرى في منطقة أزير، استهدفت مسلحين كانوا قد انسحبوا من اشتباك سابق وحاولوا إعادة تنظيم صفوفهم تحت الأشجار، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإعادة السيطرة على المنطقة، بحسب البيان العسكري.

خلفية النزاع

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه ولاية بورنو تصاعدا لهجمات المسلحين على القوافل العسكرية والمدنيين، إذ تظل المنطقة مركزا رئيسيا للتمرد المسلح الذي بدأ عام 2009 وأودى بحياة عشرات الآلاف، فضلا عن نزوح الملايين داخل نيجيريا وخارجها.

وتُعَد بحيرة تشاد والمناطق المحيطة بها مسرحا متكررا لعمليات الجماعات المسلحة، نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة التي توفر ملاذا آمنا لشن هجمات مباغتة على القوات الحكومية والقرى القريبة.