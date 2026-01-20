الشرع وترامب يبحثان التطورات في سوريا بعد الاتفاق مع قسد

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا والتأكيد على دعم وحدة البلاد ومكافحة الإرهاب.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن الشرع وترامب أكدا خلال الاتصال "أهمية حفظ وحدة أراضي سوريا واستقلالها"، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وأضافت أن الجانبين شددا على "ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية"، واتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته".

وأوضحت الرئاسة السورية أن الشرع وترامب بحثا أيضا "ملفات إقليمية وأكدا أهمية منح سوريا فرصة للمضي نحو مستقبل أفضل".

وأشارت إلى أن الرئيسين عبّرا في ختام الاتصال عن تطلعهما لرؤية "سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات".

وتأتي هذه المكالمة بعد إعلان الرئاسة السورية، أمس الأحد، توقيع اتفاق مع قوات قسد لوقف إطلاق النار، ودمجها كليا في الجيش السوري.

وينص الاتفاق المكون من 14 بندا، على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ودمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وإخلاء عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة.

وقال الشرع بعد التوقيع إن الغاية من الاتفاق أن تكون الدولة السورية موحدة ومركزية في القرار، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يأتي من روح اتفاق العاشر من مارس/آذار الموقع سابقا، في حين وصف المبعوث الأميركي توم برّاك الاتفاق بأنه نقطة تحول تمهد الطريق نحو سوريا موحدة.