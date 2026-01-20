تنديد بهدم مقر الأونروا بالقدس والاحتلال يعتزم إقامة مستوطنة مكانه

نددت السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإقدام إسرائيل على هدم مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس المحتلة، فيما وصف المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الهدم بالهجوم غير المسبوق على الوكالة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قدمت مخططا لبناء وحدات استيطانية في موقع المجمع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الخارجية السعودية قولها إن المملكة تدين "بأشد العبارات هدم مبان تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".

وجددت الخارجية السعودية "رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية"، وحملت المجتمع الدولي "مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية".

"استهداف لحق العودة"

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية هدم السلطات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس المحتلة، واعتبرته "استهدافا لحق العودة".

وذكر بيان للخارجية الأردنية أن هذه الخطوة الإسرائيلية "تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي، وانتهاك لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي إن "الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هدم إسرائيل مقر الأونروا بأنه "انتهاك واضح" لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هدم وتجريف إسرائيل منشآت داخل مقر وكالة الأونروا في القدس "انتهاك للقوانين الدولية ويعكس غطرسة غير مسبوقة"، ودعت الحركة لحماية المؤسسة الدولية.

واعتبرت محافظة القدس أن هدم مكاتب في مبنى الأونروا يعد تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لوكالة أممية تتمتع بحصانة دولية.

مخطط استيطاني

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أن السلطات الإسرائيلية قدمت مخططا لبناء 1400 وحدة استيطانية، في المنطقة التي كانت تضم مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح، وذلك بعد إخلائه وهدم المنازل المتنقلة داخله.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية ستعمل على طرح مناقصات بشأن الوحدات الجديدة عقب التصديق على إقامتها. كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن إسرائيل تعتزم إخلاء مقر آخر للأونروا في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس قريبا.

وقد باشرت قوات الاحتلال صباح اليوم، بمشاركة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عمليات هدم داخل مجمع وكالة الأونروا، ووصف بن غفير الهدم بأنه "يوم تاريخي ويوم عيد مهم للسيادة الإسرائيلية في القدس".

التبرير الإسرائيلي

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السيطرة على مجمع الأونروا "تمت بما يتماشى مع كل من القانون الإسرائيلي والقانون الدولي"، وهو ما رفضه مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريديريك، إذ قال إن "مقر الأونروا لا يزال ملكا للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب الامتيازات والحصانات الأممية، بغض النظر عما إذا كان مستخدما حاليا أم لا".

وذكر المفوض العام للأونروا أن إسرائيل اقتحمت في 14 يناير/كانون الثاني الحالي مركزا صحيا للأونروا في القدس الشرقية وأمرت بإغلاقه". وزاد أنه من المقرر أيضا قطع إمدادات المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا، بما في ذلك المباني الصحية والتعليمية في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن الكنيست أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قانونا يحظر عمل الأونروا، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، ثم أتبعه بقانون آخر نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها.

وقبل أسبوع، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تل أبيب من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغِ القوانين التي تستهدف الأونروا وتُعد أصول الوكالة وممتلكاتها التي استولت عليها.