العليمي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اليمنية

جدّد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تأكيده على "ضرورة احتكار الدولة للسلاح ومنع أي تشكيلات خارج مؤسساتها"، وفقا لما نشرت وكالة سبأ للأنباء.

جاء ذلك في لقاء جمعه أمس الاثنين بقائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اليمنية الفريق الركن فهد بن حمد السلمان والذي بحث معه "التنسيق العسكري المشترك وتعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية لمواجهة التهديدات، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة".

في سياق متصل، شدد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز على "ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ويأتي ذلك "في إطار الاستعداد القتالي الشامل وفق خطة الطوارئ المعلنة، بما يضمن الجاهزية الكاملة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات".

وبحسب وكالة سبأ للأنباء، فإن اجتماع هيئة الأركان الذي جرى بمدينة مأرب -شمال شرق اليمن– جدد "تأكيد موقف القوات المسلحة المؤيد بشكل كامل لقرارات الرئيس العليمي".

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالخطة التدريبية والعملياتية لعام 2026، بما يسهم في تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع قدراتها القتالية.

وناقش مستوى الجاهزية القتالية، وخطط الانتشار في مسرح العمليات، وأهمية التكامل العملياتي وتوحيد الجهود بما يخدم المعركة الوطنية، ويعزز من صلابة وتماسك المؤسسة العسكرية.