الدعم السريع يعلن توغل قواته في تشاد ويأسف للاشتباك "عن طريق الخطأ"

أعلنت قوات الدعم السريع توغلها داخل حدود تشاد، معربة عن أسفها لوقوع اشتباكات وصفتها بأنها غير مقصودة مع القوات التشادية، في حين أدانت تشاد الهجوم الذي أدى إلى مقتل 7 من جنودها.

وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان على موقعها الرسمي، احترامها الكامل لسيادة جمهورية تشاد وحدودها المعترف بها دوليا، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأشادت بدور الحكومة التشادية في استضافة اللاجئين السودانيين ودعمها جهود السلام والاستقرار بالسودان والمنطقة.

وأوضح البيان أن ما جرى "لم يكن مقصودا، وإنما حدث نتيجة خطأ غير متعمد أثناء عمليات ميدانية" كانت تستهدف ملاحقة ما وصفتها بمليشيات وحركات ارتزاق قدمت من داخل أراضي تشاد.

وتحدث بيان الدعم السريع عن وجود محاولات من قبل من تحاربهم لافتعال توترات إقليمية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بين البلدين، حسب قولها، وجددت "التزامها الثابت بمبادئ حسن الجوار، والعمل المشترك مع الأشقاء في جمهورية تشاد بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن تأخر صدور البيان جاء حرصا على التحقق من ملابسات الواقعة بدقة ومسؤولية، مجددة التزامها بتحمل المسؤولية الكاملة ومواصلة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي تقصير وفق القوانين المعمول بها.

وأدانت الحكومة التشادية بشدة هجوم قوات الدعم السريع داخل أراضيها، وقالت إنه أسفر عن مقتل 7 جنود تشاديين وإصابة آخرين، وأعلنت في بيان رسمي مساء الجمعة أن عناصر مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع عبرت الحدود بشكل غير قانوني يوم الخميس الماضي، ونفذت عملية مسلحة استهدفت قوات الدفاع والأمن التشادية بالإضافة إلى المدنيين في شرق البلاد.

وكانت مصادر للجزيرة قد ذكرت أن 3 جنود تشاديين قتلوا في المنطقة الحدودية مع السودان خلال اشتباكات مساء الخميس بين مسلحي الدعم السريع ومسلحين مساندين للجيش السوداني ببلدة جرجيرة في ولاية شمال دارفور على الحدود مع تشاد.

ونشر مسلحون من الدعم السريع صورا لتدميرهم مركبات مصفحة للجيش التشادي في منطقة الحدود بين شرقي تشاد، وولاية شمال دارفور بالسودان.

وأسفرت الحرب المتواصلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل، وأزمة جوع ونزوح تعدها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.