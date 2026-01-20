استعدادا للحرب.. النرويج تلوح بإمكانية مصادرة ممتلكات المدنيين

بدأ آلاف النرويجيين الاثنين بتسلم رسائل من القوات المسلحة تبلغهم بإمكانية مصادرة منازلهم ومركباتهم وقواربهم وآلياتهم في حال نشوب حرب.

وقال الجيش في بيان إن "عمليات المصادرة هذه تهدف إلى ضمان حصول القوات المسلحة، في حالة الحرب، على الموارد الضرورية للدفاع عن البلاد"، وسيتمّ إصدار نحو 13 ألفا و500 أمر مصادرة تحضيري لعام 2026.

وأوضح البيان أن هذه الرسائل لا تأثير عمليا لها في زمن السلم، سوى تنبيه المواطنين بأن الجيش قد يستولي على ممتلكاتهم في حال اندلاع نزاع.

ويسري طلب المصادرة لعام واحد، فيما يعدّ نحو ثلثي الرسائل التي ستسرسل في عام 2026 مجرد تجديدات لبلاغات صادرة في السنوات السابقة.

وأشار، رئيس وحدة اللوجستيات في الجيش، أندرس ييرنبرغ في البيان إلى أن "أهمية الاستعدادات للأزمات والحرب ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "النرويج تعيش أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن يكون مجتمعنا مستعدا لأزمات السياسات الأمنية، وفي أسوأ الأحوال، للحرب". وتابع "نحن نقوم بتعزيز كبير للاستعدادات العسكرية والمدنية".

وعززت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تعد بمثابة عيون الحلف وآذانه في القطب الشمالي، دفاعاتها في السنوات الأخيرة، مثل بقية الدول الأوروبية.

وتشترك هذه الدولة الإسكندنافية في حدود بحرية وبرية بطول 198 كيلومترا مع روسيا في أقصى الشمال.