الاحتلال يوسّع سيطرته بخان يونس ويبعث أوامر إخلاء فوري لسكّانها

تشهد مناطق جنوب قطاع غزة تصعيدا ميدانيا واسعا يعد الأخطر من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات هدم وتوسيع لنطاق سيطرتها، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، وسط انسداد في أفق المسار السياسي لتنفيذ مراحل الاتفاق.

خروقات وتمدد "الخط الأصفر"

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم الثلاثاء عمليات هدم لمنازل سكنية داخل مناطق انتشاره في بلدة بني سهيلا ومحيطها شرقي خان يونس.

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام طائرات الاحتلال بإسقاط منشورات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حي الرقب، تضمنت رسالة عاجلة مفادها: "المنطقة هذه تحت سيطرة الجيش، يجب عليك الإخلاء فورا. أنت تعرّض حياتك للخطر".

ونقلت وكالة رويترز عن سكان ومصادر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذا الإخلاء القسري هو الأول منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يسعى الجيش لتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته.

وأوضح سكان في المنطقة أن الاحتلال يتوسّع في كل مرة بمسافة تتراوح بين 120 و150 مترا داخل المناطق الفلسطينية عبر تمديد ما يُعرَف بـ"الخط الأصفر"، مؤكدا أن هذه هي المرة "الرابعة أو الخامسة" التي يحدث فيها هذا التمدد منذ الشهر الماضي.

وفي شمال القطاع، رصد مراسل الجزيرة مباشر إطلاق نار متواصل من دبابات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في جباليا البلد، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "إرهابيين" اقتربوا من قواته مشكّلين "تهديدا مباشرا" لها.

"إرباك حاد" وضحايا من البرد

إنسانيا، تسببت أوامر الإخلاء الجديدة في حالة من "الإرباك الإنساني الحاد"، وفقا لما صرّح به إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مؤكدا أن هذه الإجراءات "تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المدنيين وفرض النزوح بالقوة"، وزادت الضغط على مناطق الإيواء المحدودة.

وأضاف أن أوامر الإخلاء الجديدة تشمل نحو 3 آلاف شخص.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة الرضيعة شذى أبو جراد (6 شهور) نتيجة البرد القارس، ليرتفع عدد وفيات الأطفال بسبب الصقيع هذا الشتاء إلى 9 وفيات.

وتأتي هذه الوفيات في ظل افتقار الخيام ومراكز الإيواء لأدنى مقومات الحياة والتدفئة، مع استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 466 شهيدا.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 71,551 شهيدا، بينما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 171,372 جريحا.

لجنة الإدارة وخطة ترامب

على الصعيد السياسي، لا تزال الفجوة واسعة بشأن الانتقال للمرحلة التالية من الاتفاق، والتي تتضمن وفق "خطة ترامب" نزع سلاح حماس وانسحابا إسرائيليا من مناطق إضافية، إلى جانب ترتيبات لإدارة مدعومة دوليا لإعادة الإعمار.

وفي الأثناء كشف رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر حسني المغني عن اتصالات لتنسيق وصول "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى القطاع قريبا.

وتُعَد هذه اللجنة، برئاسة علي شعث، واحدة من 4 هياكل نصت عليها خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لتتولى مهام الخدمة المدنية اليومية في غزة بعيدا عن الأطر السياسية.

وقال المغني إن مهمة هذه اللجنة "عظيمة" وسط التحديات "الجسيمة" التي تواجهها جراء التدمير الواسع الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالقطاع، مضيفا أنه "لم يُبقِ شئيا من الحياة".

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت خلال عامي حرب الإبادة الجماعية نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.