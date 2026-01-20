أدرجته اليونسكو على قائمة التراث غير المادي.. تعرف على "الدان الحضرمي"

وثقت قناة الجزيرة مباشر إحدى حلقات فن "الدان الحضرمي" في اليمن، الذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

ويعكس قرار اليونسكو الاعتراف الدولي بقيمة هذا الفن اليمني العريق، وتقدير مكانته في الذاكرة الحضرمية والوجدان اليمني.

والدان الحضرمي فن غنائي شعبي أصيل، يجمع بين الشعر المرتجل والنغم الشجي، وتبرز فيه ترديدة "دان" التي تمنحه خصوصيته الموسيقية، إلى جانب مقامات متنوعة تُقدَّم بروح جماعية متوارثة.

ويُؤدَّى هذا الفن في جلسات خاصة تُعرف بـ"جلسات الدان"، وتتنوع ألوانه الموسيقية بين منطقة وأخرى داخل حضرموت، ما يجعله عنصرا راسخا في الهوية الثقافية والتاريخية للمحافظة.

وتتعدد ألوان الدان الموسيقية بتعدد المناطق داخل حضرموت.

ويتميز الدان بأسلوب أداء فريد يعتمد على التناغم بين الصوت والإيقاع وقد تناقلته الأجيال شفهيا عبر عقود طويلة حتى لحظة وصوله إلى منصة الاعتراف العالمي.

وقال المؤلف الموسيقي محمود الهندي للجزيرة مباشر إن إعداد الملف المتعلق بالدان الحضرمي لتقديمه إلى اليونسكو استغرق عامين.

وأدرجت اليونسكو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 12 عنصرا من الثقافة العربية على قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، شملت أكلات وملابس وجلسات ثقافية وممارسات اجتماعية عريقة.

ومن بين العناصر التي تم إدراجها الرداء العربي، "البشت"، والقفطان المغربي التقليدي، وطبق الكشري المصري، والديوانية الكويتية، وشجرة المهراس الأردنية، ولعبة "المحيبس" العراقية، وزفة الزواج التقليدية في عدد من الدول العربية، والكحل ونسيج السدو البدوي.

وتتم مراعاة عدة معايير عند إدراج ممارسة أو حرفة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الخاصة باليونسكو، من بينها أن يتم تناقلها من جيل إلى جيل والحفاظ عليها حية من قبل مجتمع ما.