ممداني يتسلم مهامه عمدةً لنيويورك ويراهن على اليسار

أدى زهران ممداني، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، اليمين الدستورية للمرة الثانية على القرآن الكريم، خلال مراسم عامة أقيمت بمشاركة الآلاف من سكان المدينة، ليتسلّم رسميا مهامه، واعدا أن يثبت أن "بإمكان اليسار أن يحكم".

وعلى درج مبنى بلدية نيويورك بشارع برودواي، أدى ممداني في اليوم الأول من العام الجديد 2026، اليمين للمرة الثانية في مراسم علنية.

وتقدم ممداني إلى المنصة برفقة عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، الذي أعلن دعمه الصريح له خلال الحملة الانتخابية، وأدى اليمين واضعا يده على المصحف الشريف الذي كانت تحمله زوجته راما دوجي.

"حُكم يُحتذى به"

وعلى المنصة في خطاب تنصيبه، قال ممداني إنه سيقود نيويورك بجرأة، مستدركا: "قد لا ننجح دائما، لكن لن يُقال عنا يوما إننا افتقرنا إلى الشجاعة للمحاولة".

ووعد أن "يضرب مثالا يُحتذى به للعالم" عبر إثباته ان اليسار يمكنه أن يحكم، قائلا "سنكون محط متابعة لدى كثيرين. هم يريدون أن يعرفوا ما إذا كان اليسار يمكنه أن يحكم. يريدون أن يعرفوا ما إذا كان بالإمكان مجابهة التحديات التي تواجههم. لذا، باتحادنا وعزيمتنا، سنفعل ما يجيده سكان نيويورك: سنضرب مثالا يُحتذى به للعالم".

وأمام الحشد الغفير المتجمع في البرد القارس، تعهد ألا يتراجع عن وعوده الانتخابية التي تمحورت حول مكافحة غلاء المعيشة.

كما شكر كل من حضر لدعمه، بمن فيهم عمدة نيويورك السابق إريك آدامز.

"شكرا لانتخاب ممداني"

وخلال المراسم، أعرب ساندرز عن اعتزازه بالمشاركة قائلا "عندما ينهض العاملون، لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه".

وقال أمام الحشد "في مرحلة من تاريخ بلادنا تشهد الكثير من الكراهية والانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك".

كما قالت عضو مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، التي كانت من أبرز الداعمين لممداني خلال الانتخابات، في كلمة ألقتها خلال مراسم أداء اليمين، إن اليوم يمثل "بداية مرحلة جديدة لنيويورك"، مضيفة "اخترنا الشجاعة بدلا من الخوف، واخترنا ازدهار الأغلبية بدلا من مكاسب الأقلية".

كذلك دُعي إلى المنصة رجال دين من مختلف الديانات، بينهم قساوسة وحاخامات، في مشهد عكس ثراء التنوع الثقافي والعرقي للمراسم.

يمين بمراسم خاصة

وكان ممداني أدى اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم في الساعات الأولى من العام الجديد، في مراسم خاصة أقيمت داخل محطة مترو مبنى البلدية القديم التي شُيّدت عام 1904 في مدينة نيويورك، بحضور أفراد عائلته والمقربين منه فقط.

وكانت هذه النسخة من القرآن الكريم تعود لأحد أبرز الوجوه الثقافية في حي هارلم، وهو الكاتب والمؤرخ الرائد في تاريخ الأميركيين السود أرتورو شومبرغ الذي توفي عام 1938.

وفسر ممداني اختياره محطة "أولد سيتي"، وهي محطة مهجورة مهيبة تتميز بتصميم هندسي أنيق ونوافذ زجاجية ملونة تعود إلى العام 1904، بأنها تجسد برأيه "مدينة تجرأت على أن تكون جميلة وفي الوقت نفسه، قادرة على إحداث تغيير في حياة الطبقات العمالية".

يشار إلى أن ممداني فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك التي جرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبات أصغر عمدة وأول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة خلال القرن الأخير.

وانتخب ممداني بناء على برنامج معارض صراحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما في مجالي الاقتصاد والهجرة. لكنه زار بعد ذلك البيت الأبيض حيث أجرى محادثات مع الرئيس فاجأت الجميع بأجوائها الودية.