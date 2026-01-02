مقتل قائد ميداني بالدعم السريع في دارفور

أفادت مصادر للجزيرة بمقتل القائد الميداني في قوات الدعم السريع حامد علي أبو بكر في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة زالنجي وسط دارفور غربي السودان.

وقد نعاه الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، قائلا إن أبو بكر -الذي يقود "متحرك السيف الباتر"- قُتل في "عملية اغتيال" اتهم الجيش السوداني بالمسؤولية عنها.

وتوعد طبيق في بيان على فيسبوك أمس الخميس بأن يدفع الجيش ثمنا غاليا ردا على مقتل أبو بكر، وقال إن استهداف القادة لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة مسيرة التحرير الشامل، وفق تعبيره.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر للجزيرة عن مسارعة قوات الدعم السريع إلى اعتقال عدد من الشبان في مدينة زالنجي بشبهة التخابر مع الجيش.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.