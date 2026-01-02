دعا قائد قوات درع الوطن في اليمن، بشير الصبيحي، قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة العامة وحقن الدماء، مطالبا إياهم بالانسحاب السلمي من المعسكرات وتسليمها لقوات درع الوطن، مؤكدا أن هذه القوات "منكم وإليكم" وأنها لن تكون سببا في أي أذى أو إقصاء.

وقال الصبيحي، في بيان صوتي نقلته الجزيرة مباشر، إن رسالته تأتي "حرصا على جمع الكلمة وتوحيد الصف ودرء الفتنة"، مشددا على أن تسليم المعسكرات لقوات درع الوطن من شأنه أن يعصم دماء الجميع ويجنب البلاد مزيدا من الصدام الداخلي.

وأضاف "ما الحرج عليكم إذا غلبتم المصلحة العامة، وانسحبتم من المعسكرات وسلمتموها لهذه القوات، وعصمتم بذلك دماءهم ودماءكم".

وأكد قائد قوات درع الوطن أنه يضمن، باسم قيادة هذه القوات، عدم المساس بقيادات وأفراد المجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن حقوقهم ستكون محفوظة كاملة "سواء بسواء"، وأن كل ما كانوا يتسلمونه من مستحقات سيستمر دون تغيير، داعيا إلى عدم سفك دماء المسلمين من أجل "دنيا فانية"، على حد تعبيره.

واستشهد الصبيحي بالآية الكريمة: {وَإِن جَنَحوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللَهِ}، معتبرا أن خيار السلم لن يضيع الحقوق، بل يسهم في حماية الأرواح وتماسك الصف الداخلي في مواجهة ما وصفه بـ"العدو الغاشم".

وأعرب الصبيحي عن استغرابه مما وصفه بـ"التعنت" من قبل بعض القيادات، رغم استعداد قوات درع الوطن لإحلال قوات جنوبية من نفس المناطق مكان القوات المنسحبة، موضحا أن الانسحاب سيتم على قاعدة "المثل بالمثل"، بحيث يحل أبناء كل منطقة مكان أبناء منطقتهم، سواء من الضالع أو ردفان أو يافع، وذلك تفاديا لأي حساسيات مناطقية.

وأشار إلى أن هذا الترتيب يهدف إلى حقن الدماء، ومنع الفتنة، وجمع الكلمة، وتوحيد الصف، تمهيدا لما وصفه بـ"النصر على العدو المشترك" الذي يتطلع اليمنيون إلى الخلاص منه.

وختم قائد قوات درع الوطن بيانه بالدعاء أن تلقى رسالته القبول لدى قيادات المجلس الانتقالي، وأن تكون سببا في الخروج من "الفتنة العظيمة"، داعيا الله أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يجنبهم مزيدا من الاقتتال الداخلي، قبل أن يوجه تحية ختامية أكد فيها أنه يخاطبهم بصفته "أخا وابنا" حريصا على وحدة الصف وسلامة الجميع.