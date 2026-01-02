7 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل غامبيا

أعلنت السلطات في غامبيا أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما يعتقد أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، بعد غرق قارب يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن القارب انقلب قرابة منتصف ليل الخميس قرب إحدى القرى في إقليم الضفة الشمالية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 7 جثث وإنقاذ 96 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة.

وأضاف البيان أن البحرية الغامبية تلقت نداء استغاثة وأطلقت عملية بحث وإنقاذ بمشاركة عدة زوارق عسكرية وقارب صيد محلي، قبل أن يُعثر على القارب وقد ارتطم بضفة رملية.

وأوضحت السلطات أن بعض الضحايا ليسوا من الجنسية الغامبية، وأن التحقيق جار للتأكد من هوياتهم.

وتعد غامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الساعين للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، بوابة العبور إلى أوروبا.

طريق محفوف بالمخاطر

وبحسب الاتحاد الأوروبي، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر إلى جزر الكناري عام 2024. لكن الرحلة عبر الأطلسي تبقى شديدة الخطورة، إذ تشير منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الحقوقية إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص قضوا أثناء المحاولة في العام نفسه، بزيادة 58% مقارنة بعام 2023.

ورغم أن وكالة "فرونتكس" الأوروبية سجلت انخفاضا بنسبة 60% في أعداد المهاجرين عبر الطريق الغربي الأفريقي خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، فإن الحوادث المميتة ما زالت تتكرر بسبب اعتماد المهاجرين على قوارب متهالكة ومكتظة.

وفي مايو/أيار الماضي، لقيت 7 نساء وفتيات مصرعهن عندما انقلب قارب يقل أكثر من 100 شخص أثناء اقترابه من جزر الكناري، في حادث يعكس استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق.