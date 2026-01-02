اشتباكات بحضرموت و"الانتقالي" يتحدث عن هجوم مرتقب

أفادت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بأن الطيران السعودي شن غارت اليوم الجمعة على القوات الجنوبية الحكومية، في حين أعلن مسؤولون في المجلس عن وصول قوات كبيرة من مأرب إلى حضرموت تمهيدا لهجوم مرتقب.

وقال رئيس المجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي إن "قوات كبيرة وصلت من مأرب إلى حضرموت تمهيدا للهجوم على قواتنا"، مضيفا للجزيرة أن اشتباكات "بدأت بين قواتنا وقوات غازية قادمة من الشمال".

من جهته، قال رئيس الدائرة الإعلامية لحلف قبائل حضرموت إن قوات درع الوطن اشتبكت مع قوات الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في حضرموت، مضيفا أن "قوات الشرعية تعاملت سلميا مع قوات الانتقالي الجنوبي".