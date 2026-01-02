عاجل,
أخبار

عاجل | زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان

Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 19:18 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

