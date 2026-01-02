تخطي الروابط
عاجل
عاجل,
أخبار
عاجل | زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان
Published On 2/1/2026
2/1/2026
|
آخر تحديث: 19:18 (توقيت مكة)
آخر تحديث: 19:18 (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة
