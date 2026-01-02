محافظ حضرموت يعلن السيطرة على أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 في الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة بعد اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاء إعلان الخنبشي بعد ساعات من إطلاقه عملية عسكرية "استلام المعسكرات" بصفته القائد العام لقوات درع الوطن، بهدف "تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي فوضى محتملة".

وجاء إعلان العملية بعد أن شهدت محافظة حضرموت اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تصاعدا في التوتر الأمني والعسكري، نتيجة صراعات نفوذ بين أطراف عدة.

في سياق متصل، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إن مواقعها العسكرية ستبقى تحت مسؤوليتها ولن تسلم أيا منها.