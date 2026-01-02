الحكومة اليمنية تعلن سيطرة قواتها على أكبر قاعدة عسكرية بحضرموت

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي الجمعة سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 في الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة بعد اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد وجه المحافظ نداء للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "بالانسحاب من المواقع حقنا للدماء"

وأضاف في وقت لاحق أن قواته "تتحرك باتجاه سيئون بعد الاستيلاء على معسكر الخشعة".

وجاء إعلان الخنبشي بعد ساعات من إطلاقه عملية عسكرية "استلام المعسكرات" بصفته القائد العام لقوات درع الوطن، بهدف "تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي فوضى محتملة".

وانطلقت العملية العسكرية بعد ساعات من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الجمعة، تكليف الخنبشي قائدا لقوات درع الوطن في حضرموت.

ووفق وكالة سبأ، نص القرار على أن يكون للخبنشي كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.

كما نص على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء الأسباب التي أدت إليه، أو بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يلغي هذا التكليف.

وتشكلت قوات درع الوطن عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أرفع مسؤول عسكري في البلاد.

اشتباكات وغارات جوية

عقب إعلان العملية العسكرية، اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وسط أنباء عن غارات جوية.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي إن اشتباكات اندلعت صباحا، عقب إطلاق عملية "تسليم المعسكرات" لإخراج قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وأفادت وكالة الأناضول بحصول ضربات جوية استهدفت قوات من الانتقالي الجنوبي، والتي اشتبكت مع القوات الحكومية خلال تسلمها مواقع عسكرية في حضرموت.

إعلان

في المقابل، ذكرت قناة عدن المستقلة الناطقة باسم المجلس في خبر عاجل، أن القوات المسلحة الجنوبية تتقدم من (محافظة) شبوة باتجاه مفرق العبر، في إشارة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مديرية العبر في حضرموت.

عدوان مكتمل الأركان

كما نقلت القناة في خبر آخر عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي قوله إن ما يجري في الجنوب العربي عدوان مكتمل الأركان، وفق تعبيره.

من جانبه، تكلم المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب، في بيان مصور نشره عبر منصة شركة إكس الأميركية، الجمعة، عن بدء حرب شمالية جنوبية معتبرا أنها وجودية ومصيرية.

وقال إن أفراد القوات المسلحة الجنوبية صدّوا هجوما واسعا شنته ما سماها مليشيات الإخوان وتنظيم القاعدة، وفق تعبيراته، في إشارة إلى القوات الحكومية، مضيفا أنها بدعم سعودي.

في سياق متصل، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن مواقعها العسكرية ستبقى تحت مسؤوليتها ولن تسلم أيا منها.