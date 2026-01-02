عاجلعاجل,
عاجل| السفير السعودي لدى اليمن: جهود المملكة لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من حضرموت واجهت رفضا من الزبيدي
Published On 2/1/2026|
آخر تحديث: 09:40 (توقيت مكة)
السفير السعودي لدى اليمن:
- جهود المملكة لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من حضرموت واجهت رفضا من عيدروس الزبيدي.
- الزبيدي رفض إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا أمس إلى عدن.
- قرارات عيدروس الزبيدي الأحادية خالفت التزاماته كعضو في مجلس القيادة الرئاسي.
- أخطر تلك القرارات قيادة هجوم عسكري على حضرموت والمهرة وما نتج عنه من اختلالات أمنية.
- توجيهات الزبيدي بإغلاق مطار عدن ألحقت ضررا بالغا بالشعب اليمني.
- الزبيدي يتحمل مسؤولية مباشرة عن الإضرار بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية وقضيتهم.
المصدر: الجزيرة