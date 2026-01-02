عاجل,
عاجل| السفير السعودي لدى اليمن: جهود المملكة لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من حضرموت واجهت رفضا من الزبيدي

Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 09:40 (توقيت مكة)

السفير السعودي لدى اليمن:

  • جهود المملكة لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من حضرموت واجهت رفضا من عيدروس الزبيدي.
  • الزبيدي رفض إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا أمس إلى عدن.
  • قرارات عيدروس الزبيدي الأحادية خالفت التزاماته كعضو في مجلس القيادة الرئاسي.
  • أخطر تلك القرارات قيادة هجوم عسكري على حضرموت والمهرة وما نتج عنه من اختلالات أمنية.
  • توجيهات الزبيدي بإغلاق مطار عدن ألحقت ضررا بالغا بالشعب اليمني.
  • الزبيدي يتحمل مسؤولية مباشرة عن الإضرار بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية وقضيتهم.
