صلاة الغائب على قادة القسام وأبو عبيدة بغزة وعدد من الدول

أدى الآلاف صلاة الغائب في قطاع غزة وعدد من الدول العربية والإسلامية، الجمعة، على قيادات من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي استمرت عامين.

واستجاب الآلاف لدعوة حماس لأداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة في كل مساجد فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على كل من قادة القسام: محمد السنوار قائد هيئة الأركان، محمد شبانة قائد لواء رفح، حكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) المتحدث السابق باسم كتائب القسام.

وفي قطاع غزة المدمر، أدى المصلون صلاة الغائب في مناطق عدة بالقطاع بينها، مصلى مسجد الهداية مدينة غزة، وفي حي النصر غرب مدينة غزة، وفي المسجد العمري الكبير في المدينة.

وأقيمت صلاة الغائب أمام مساجد مدمرة وأخرى متضررة جزئيا جراء القصف الإسرائيلي بمختلف محافظات القطاع.

خارج فلسطين

وذكر مراسل الأناضول أن آلاف المغاربة أدوا صلاة الغائب على قادة من القسام و"أبو عبيدة" قرب مساجد في عدد من مدن المغرب بعد صلاة الجمعة، بينها وجدة وتازة وجرسيف (شرقي البلاد)، وآيت ملول (وسط المغرب)، وابن جرير والمحمدية (شمالي البلاد).

وأوضح أن صلاة الغائب على روح "أبو عبيدة" جاءت استجابة لدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

وأظهرت صور أداء صلاة الغائب على قادة القسام عقب صلاة الجمعة في ولاية باتمان التركية، وفي كردستان العراق ومدينتي صيدا اللبنانية وفي دوما بسوريا وفي عدد من المدن اليمنية.

ودعت حركة (حماس) أمس الخميس إلى أداء صلاة الغائب، الجمعة، على أرواح قادتها الشهداء من كتائب عز الدين القسام. وقالت الحركة في بيان: "وفاء لجهادهم وتضحياتهم، وتقديرا لمسيرتهم في الدفاع عن أرض فلسطين المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام".

الإعلان الرسمي

والاثنين، أعلنت "كتائب القسام"، رسميا، استشهاد قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وكشفت القسام لأول مرة عن اسم "أبو عبيدة" الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته، مشيدة بمسيرته ودوره الإعلامي الكبير.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بدعم أميركي، استمرت عامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وانتهت الإبادة، باتفاق وقف إطلاق نار بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، خرقته إسرائيل مرات عدة بالقصف وإطلاق النيران وعمليات التوغل، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.